Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?

Напрегнати часове за управляващата коалиция. След изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което предизвика трус в управлението, днес се очакват реакции на коалиционните партньори, а основният въпрос е ще има ли преформатиране на коалицията.

Борисов заяви, че партията вече няма да прави кворум в парламента и изпрати депутатите на ГЕРБ по избирателните им райони, за да видят колко е паднала подкрепата за формацията. Изявлението му дойде два дни, след като ГЕРБ останаха шести на изборите за общински съветници в Пазарджик.

Вотът беше спечелен от ДПС. Борисов изрази недоволство и от коалиционните партньори "БСП - Обединена левица" и ИТН като ги обвини в липса на коалиционна култура. Минути след изявлението му премиерът Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на кабинета. А лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че формацията е готова да поеме своята отговорност в управлението на страната.