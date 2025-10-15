Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите

Изборите в община Пазарджик ще са тема и в Комисията за контрол над службите. Депутатите ще изслушат председателя на Държавната агенция за национална сигурност и директора на териториалната дирекция на агенцията в Пазарджик.

Те трябва да отговорят на въпроси относно появили се информации за купуване на гласове, търговия с влияние и фалшификация на изборни книжа.

В неделя по време на изборите в пазарджишкото село Огняново се стигна до напрежение, като граждани блокираха автомобили заради съмнение за търговия с гласове. Намеси се и полицията, стигна се до арести, но не заради купен вот.