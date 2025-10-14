Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол

Полицията в Ямбол задържа 19-годишен младеж за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Инцидентът е станал вчера около 17:00 часа в жилищния квартал "Зорница".

По първоначални данни, до блок № 8 непознат е наранил 5-годишно дете в областта на врата, като използвал предмет, наподобяващ пистолет. При реакцията на детето нападателят избягал. На място незабавно са пристигнали полицейски екипи, които са установили, че детето е с повърхностна охлузна рана.

В резултат на бързи издирвателни действия, служителите на реда са установили и задържали 19-годишен, съпричастен към деянието. При извършеното претърсване у него е открит и иззет пневматичен пистолет, изстрелващ гумени сачми.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават под надзора на прокуратурата.