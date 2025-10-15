Пропалестинска демонстрация в Италия

Полиция и пропалестински демонстранти влязоха в сблъсъци в италианския град Удине, в който снощи се проведе квалификацията за Световната купа по футбол между Италия и Израел. Един журналист е ранен. Има и задържани.

Протестите започнаха мирно по-рано през деня, но напрежението ескалира малко преди началото на срещата. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ за да разпръсне демонстрантите. Те носеха палестински знамена и огромен плакат "Покажете на Израел червен картон" и скандираха в подкрепа на Газа.

Организаторите на протеста призоваха ФИФА да отстрани Израел от участие във всички първенства, заради "окупационните политики" на страната в палестинските територии.