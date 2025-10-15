Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"

Вече повече от 10 дни столичните райони "Красно село" и "Люлин" имат сериозни проблеми със сметоизвозването. Купищата отпадъци по улиците предизвикаха вълна от недоволство сред гражданите, а от Столичната община уверяват, че работят активно за нормализиране на ситуацията.

Новост в подхода е, че общината започна да наблюдава процеса чрез дронове, с цел да се подобри организацията и да се контролират фирмите, които не изпълняват задълженията си.

Заместник-кметът по екологията към Столичната община Надежда Бобчева изрази благодарност в "Денят започва" към всички, които са се включили в акцията по почистването – особено доброволците и колегите им от други общини, които са предоставили техника.

По думите ѝ, в процеса са помогнали общините Ботевград, Елин Пелин, Благоевград и Панагюрище, както и сдружението "Гората.бг", което е предоставило два камиона.

"В момента се търсят шофьори и работници, за да можем най-късно до края на седмицата да възстановим нормалното сметосъбиране и сметоизвозване в двата района", уточни заместник-кметът.

През последните дни екипи от Центъра за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет извършват заснемане с дронове в "Люлин" и "Красно село".

"Заснемането има за цел да установи къде са натрупванията на отпадъци и какво е състоянието на контейнерите. Данните ще бъдат обвързани с гражданското приложение BGSMET, чрез което хората могат да подават сигнали за препълнени кофи", обясни Бобчева.

Освен това, дроновете ще засичат и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, включително в междублокови пространства.

"Столичният инспекторат вече е използвал дронове за заснемане на нарушители и има наложени санкции, потвърдени в съда. Всеки трябва да внимава как и къде изхвърля отпадъците си", предупреди заместник-кметът.

Инспекторите на терен ще продължат да следят дейността на фирмите и ще използват заснетия материал като доказателство при налагане на глоби.

Акциите по почистването в двата района продължават и с помощта на граждани и доброволци. В Столичната община се надяват кризата с боклука в "Красно село" и "Люлин" да бъде разрешена до края на седмицата, а новите технологии да помогнат за по-устойчив контрол върху сметоизвозването в цяла София.

