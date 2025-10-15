БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Военните министри на страните от НАТО заседават в Брюксел

Диана Симеонова
На срещата участва и българският министър на отбраната Атанас Запрянов

Министрите на отбраната на страните - членки на НАТО, ще заседават в Брюксел.

На форума ще бъде обсъдено прилагането на решенията, свързани с повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса, взети на срещата на върха в Хага през юли.

Това са повишаването на разходите за отбрана и отговорът на хибридните заплахи срещу страните от НАТО след зачестилите инциденти с нерегламентирани полети на дронове.

Следобед е предвидена и среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. В срещите ще участва и българският министър на отбраната Атанас Запрянов.

