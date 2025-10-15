Прекъсвания на тока в украинската столица Киев и други региони тази нощ

Прекъсвания на тока в украинската столица Киев и други региони през нощта. Причината е претоварване на мрежата и последствията от предишни руски атаки по енергийната инфраструктура на страната.

Електричеството беше прекъснато в три централни района на Киев. Метрото временно разчиташе на резервно електрозахранване, за да продължи да функционира. В някои части на Киев е било засегнато и налягането на питейната вода.

Прекъсвания на тока е имало и в някои региони в северна, централна и югоизточна Украйна. През последните седмици Русия съсредоточи ударите си по цели от енергийната инфраструктура на страната.

Световната здравна организация съобщи, че неин екип е попаднал под обстрел вчера докато е доставял медицински консумативи за град Билозерка, в южна Украйна. Екипът е пътувал с конвой на ООН. Има щети по два камиона, но няма пострадали.