БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Русе: Обстановката в с. Николово е под контрол, наблюдението върху язовирната стена продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Пътят между селата Николово и Червена вода остава затворен

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила — готовността за евакуация е удължена

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила. Удължена е готовността за евакуация на част от жителите в населеното място. Това стана ясно след извънредния оперативен щаб, свикан от Общината във връзка с продължаващата работа по укрепване на язовирната стена, откъдето преди дни се свлече земна маса.

На хората в рисковата зона вече са раздадени листовки с инструкции как да действат при евентуална евакуация. Готовността за възможна евакуация е изцяло превантивна мярка.

Кметът на Русе Пенчо Милков увери в "Денят започва", че към момента обстановката е под контрол, но наблюдението върху язовирната стена продължава:

"Ситуацията е овладяна. Не мога да кажа, че е напълно спокойна, защото чакаме резултатите от дълбочинните проби. В момента с един от институтите на БАН подготвяме споразумение за извършване на тези изследвания. Общината е осигурила средства за това."

По думите му, показанията на устройствата, които следят влагата в стената, сочат прогресивно изсъхване на компрометираната част.

"Язовирната стена вече е влязла в теоретичната депресионна крива, което означава, че в момента е в нормално състояние. Но това са предварителни данни — очакваме потвърждение от дълбочинните изследвания", уточни още кметът.

Съоръжението се следи денонощно от екипи на общината.

"Всички повърхностни фуги са затворени с водонепроницаеми материали, за да не навлиза дъждовна вода. Това беше основната причина за свлачището", коментира Милков.

По думите му, върху свлечената част са поставени водонепропускливи мембрани, а специалисти работят по изготвянето на авариен проект за укрепване на дигата.

Община Русе ще търси подкрепа от държавата.

"Общината има резерв от средства и посреща текущите разходи, но за капитален ремонт ще потърсим помощ от държавата. На първо място трябва да се изготви проект, за да е ясно какво точно трябва да се направи", посочи кметът.

Дигата е построена през 60-те години на миналия век, а ремонт не е извършван оттогава. През 90-те години е добавен пешеходен прелез, който при инцидента е бил разрушен.

"Хората трябва да останат спокойни и да следват указанията, които сме им предоставили. Гражданите реагираха отговорно и без паника. Аварийната ситуация остава, но към момента няма непосредствен риск", каза още Пенчо Милков.

Пътят между Николово и Червена вода остава затворен. Жителите и посетителите на лесопарк "Липник" могат да достигнат до него през село Червена вода.

Властите призовават и останалите общини да извършат спешни проверки на язовири и диги, особено в условията на продължителни валежи.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#село Николово #пробив в язовирна стена #кмет на Русе #Пенчо Милков #язовирна стена #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
6
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с пневматичен пистолет дете Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с пневматичен пистолет дете
Чете се за: 02:32 мин.
След бедствието в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода След бедствието в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода
Чете се за: 00:45 мин.
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил "Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
Чете се за: 02:55 мин.
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска 12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин" Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Хладно за сезона и в следващите дни
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ