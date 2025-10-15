БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година

Очакват се нови доставки на противогрипни ваксини, като количествата за възрастни и деца са увеличени, съобщи доц. Ангел Кунчев

Възможно е тази година грипната епидемия у нас да започне по-рано от очакваното. Това заяви в "Денят започва" по БНТ д-р Ангел Кунчев. Той даде за пример Япония, където заболеваемостта е висока и епидемията е започнала месец по-рано. Вчера Центърът по заразни и паразитни болести установи първи случай на грип у нас в проба на дете.

„Има 1–2 седмици изпреварване. Обикновено във втората половина на октомври се появяват първите отделни случаи, те се увеличават с времето. В края на ноември се оформя някаква заболеваемост – далеч от епидемичната, но все пак нарастваща, и нещата се случват вече по коледните празници. Струпването дава допълнителен тласък на епидемията, за да се стигне до края на януари с високи епидемични стойности. Но малко е по-рано. Макар че е много далеч – Япония – получаваме съобщения за близо месец по-рано развитие на епидемия. Те в момента имат към 4500 лица, приети в болница с грип, и е показателно, че там епидемията започна доста по-рано и е доста интензивна. Не е задължително това да е навсякъде по света", обясни доц. Кунчев.

От думите му стана ясно и че се увеличава заболеваемостта от коивд у нас.

Доц. Кунчев обясни, че в аптечната мрежа се очакват още доставки на противогрипни ваксини.

"Големите количества дойдоха, ще продължат да идват, вчера нарочно проверих в няколко аптеки, имаше на свободния пазар. Това, което сме отделели за хората над 65, е със 100 хиляди повече от миналата година. Назалните ваксини, които хората много харесват за малки деца са увеличени от 10 на 15 хиляди, не мога да гарантирам, че няма да им недостиг декември, но коригираме според търсенето", обясни доц. Кунчев.

