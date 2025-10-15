Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година

Възможно е тази година грипната епидемия у нас да започне по-рано от очакваното. Това заяви в "Денят започва" по БНТ д-р Ангел Кунчев. Той даде за пример Япония, където заболеваемостта е висока и епидемията е започнала месец по-рано. Вчера Центърът по заразни и паразитни болести установи първи случай на грип у нас в проба на дете.

Вижте целия разговор с доц. Ангел Кунчев на "Денят започва"

„Има 1–2 седмици изпреварване. Обикновено във втората половина на октомври се появяват първите отделни случаи, те се увеличават с времето. В края на ноември се оформя някаква заболеваемост – далеч от епидемичната, но все пак нарастваща, и нещата се случват вече по коледните празници. Струпването дава допълнителен тласък на епидемията, за да се стигне до края на януари с високи епидемични стойности. Но малко е по-рано. Макар че е много далеч – Япония – получаваме съобщения за близо месец по-рано развитие на епидемия. Те в момента имат към 4500 лица, приети в болница с грип, и е показателно, че там епидемията започна доста по-рано и е доста интензивна. Не е задължително това да е навсякъде по света", обясни доц. Кунчев.

От думите му стана ясно и че се увеличава заболеваемостта от коивд у нас.

Доц. Кунчев обясни, че в аптечната мрежа се очакват още доставки на противогрипни ваксини.