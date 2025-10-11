БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Според него, изчезването на грип Б е очаквано и вирусите се изместват

проф тодор кантарджиев лятото беше дълго затова очаквам грипът дойде късно
Снимка: БНТ
Изчезването на грип Б (Ямагата) е очаквано и вирусите се изместват - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" проф. Тодор Кантарджиев. По думите му, това не е изненада за специалистите.

Вижте целия разговор в предаването "Денят започва с Георги Любенов"

"Грипен вирус от групата B – от 2020 го няма. И не забравяйте, че и във ваксините го няма. Вече има противогрипна ваксина, която е тройна, не четворна. А и Ямагата го няма", обясни професорът и добави:

"Това е нормално, очаквано явление, защото грипните вируси са изключително изменчиви."

Проф. Кантарджиев припомни, че подобно изчезване на вирусен щам е възможно поради конкуренция между различните вируси:

"Когато преобладава един вирус в обществото, той измества другите. Така стана и с ковида – по време на пандемията грипът почти изчезна. След пандемията нещата се върнаха към обичайното. Грип А и Б отново циркулират, но Ямагата не се е появявала от пет години."

Според професора, тази година у нас се предлагат френска и холандска ваксина, като разликата между тях не е съществена:

"Тривалентната ваксина е напълно достатъчна на този етап. По предложение на СЗО именно тя се препоръчва за възрастните над 65 години", обясни той.

"Съветвам хората да се обадят на личните си лекари и да се запишат за имунизация, когато ваксините пристигнат – очакваме около 500 хиляди дози до края на октомври. Назалните ваксини са само за деца от 2 до 18 години. Ако миналата година детето е било имунизирано, сега е достатъчна една доза. За първи път – две, с интервал от месец", уточни професорът.

Тази година, по думите на Кантарджиев, грипният сезон вероятно ще настъпи по-късно.

"Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно. В България винаги зависи кога ще се приберат нашите сънародници от Западна Европа – те често го донасят оттам, отбеляза той.

В момента, според него, циркулират други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които обикновено се изместват от грипа към края на ноември.

По данни на Националния център, през последните четири седмици има около 200 регистрирани случая на COVID-19 седмично, но реалният брой вероятно е няколко хиляди.

"Това не ме плаши. По време на пандемията имахме десетки хиляди на ден. Сега случаите са 10 пъти по-малко от миналата година по това време", посочи Кантарджиев.

Професорът призова да се помисли за имуноподготовка преди зимата:

"Две седмици, откакто не ни вижда слънце, може да започнем витамин D. А за пробиотици – не един и същи дълго време. По-добре е да ги сменяме. Сега е моментът за туршии и ферментирали храни. По-хубаво от туршията и киселото зеле няма!", заяви Кантарджиев.

#грипни вируси #респираторни вируси # проф. Тодор Кантарджиев #ковид

