Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Детето е паднало без каска по велоалея през тъмната част на денонощието

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
12-годишно момче е в кома, след като падна от електрическа тротинетка край Несебър. По време на инцидента то е било без предпазна каска и се е движило само по велолея в тъмната част на денонощието, което е в нарушение на забраната за деца под 16 години да управляват подобен тип превозни средства. Детето е настанено в Бургаската болница в изключително критично състояние.

От полицията предполагат, че електрическата тротинетка е собственост на неговият баща. Как обаче се озовала в него, предвид забраната деца под 16 години да управляват такива превозни средства, тепърва ще се изяснява.

"Състоянието продължава да бъде критично. На територията на Отделението по анестезиология и интензивно лечение е детето в кома. Днес предстоят нови образни изследвания, за да се прецени постоперативно как се случват травмите и дали има необходимост от продължаващо активно оперативно лечение. Вчера след обяд беше извършена операция по повод на мозъчния кръвоизлив, който се е образувал. За прогнози е прекалено рано, критични са предстоящите часове", заяви в "Денят започва" д-р Светослав Тодоров - заместник-директор на УМБАЛ-Бургас.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#инцидент в Несебър #падане с тротинетка #инцидент с тротинетка #пострадало дете

