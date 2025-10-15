БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
От пътното управление уверяват, че опасност за водата няма, а материалът ще се използва за ремонт на селски улици

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Купчини фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала „Тракия“ бяха депонирани на общински терен край село Крушаре, на метри от река Тунджа. След недоволство на местни жители и опасения за замърсяване на водите, областното пътно управление и изпълнителят започнаха премахване на асфалтовата маса.

Директорът на Областното пътно управление в Сливен Митко Иванов обясни, че изборът на мястото е направен заради близостта до трасето на магистралата.

"Търсехме терен, който да бъде най-близо до магистралата. Обърнахме се към кмета на село Крушаре, той ни осигури този общински терен, където започнахме депониране на фрезован материал", уточни Иванов.

По думите му, част от асфалта е попаднала в коритото на реката заради небрежност при натрупването му.

"Когато започнаха да го карат, го стовариха на купчини, но явно не се съобразиха и го натиснаха повече – зае малка част от коритото. Веднага изпратихме багер и камиони, които да изгребат материала", добави той.

Извозеният асфалт ще бъде предоставен на община Сливен, която ще го разпредели между населените места.

Кметът на село Крушаре заяви, че недоволството е било преувеличено и че темата е използвана за политически цели.

"Когато имаме проблеми, никой не идва. А сега изведнъж се появяват с репортажи. Този материал е безценен – не само за нашето село, а и за цялата община, защото не сме включени в европейски програми за финансиране", коментира той.

Според него риск от наводнение няма.

Вижте повече във включването на Стоян Радев

#Крушаре # АМ "Тракия" #река Тунджа

