Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори

Парламентът не събра кворум и председателят Наталия Киселова обяви следващото заседание за утре от 9:00 часа. Това е резултатът от заканите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, че повече няма да осигуряват кворума в парламента. Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на частичните избори за общински съветници в Пазарджик.

Премиерът Росен Желязков отложи днешното правителствено заседание, а от социалните мрежи стана ясно, че голяма част от депутатите на първата политическа сила са по избирателните си райони за среща с хората.

Тази сутрин от БСП реагираха на думите на Борисов с писмена позиция, в която се подчертава, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата.

Цончо Ганев - ПГ на "Възраждане": "Искаме оставка веднага на това правителство и ние за тази оставка работим от много месеци, защото това е поредното либерално правителство, което ни загробва. Влизането в еврозоната ще е окончателния финиш на нас като суверенитет по отношение на това, което се случва. Точно заради това трябва да имаме избори, ново правителство, което категорично да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната преди 1 януари, следващото правителство може да го откаже."

Радостин Василев - председател на ПГ на МЕЧ: "Днес за пореден път няма кворум в зала, ние своеобразно вдигнахме надпис "оставка", защото е видимо, че най-вероятно отиваме на избори. Избори, заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализираа в Пазарджик и мандатоносителятт разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Исканията за оставка на Киселова от нас, от "Възраждане", не произвеждаха ефект, докато не го поиска мандатоносителя, защото такава е конфигурацията в парламента."

Красимира Катинчарова - ПГ на "Величие": "Нашият политически анализ показва, че г-н Бойко Борисов разиграва едно представление, в чийто край и щастлива развръзка той ще се върне като спасител. Ние смятаме, че смяната на г-жа Киселова също е част от този сценарий, за да може г-н Борисов да покаже, че владее ситуацията в България на външнополитическите си партньори."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ