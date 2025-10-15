БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента

БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление. В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите, заявяват в позиция от Изпълнителното бюро на БСП, разпространена от пресцентъра на партията.

Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата, както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.



От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това. Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи.

По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна. На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.

След направените вчера изявления, очакваме партията – мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори, се казва още в позицията на БСП.