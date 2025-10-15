БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва

45 години от успеха на българските баскетболистки.

Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Точно 45 години от един от най-радостните мигове за българския баскетбол - спечелването на сребърен медал от женския национален отбор на страната от Олимпийските игри в Москва през 1980 г. бяха отбелязани със специално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски" в София.

През 1980 година България достигна до исторически финал срещу СССР, който загуби със 73:104, а преди това постигна четири победи. Четири години по-рано, при дебюта на женския баскетбол на Олимпийски игри в Монреал′76, българският национален тим спечели бронзовите отличия.

Присъстващите бивши състезателки демонстрираха отново високия си дух, допринесъл за големия им успех преди 45 години, като получиха специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози от президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков и изпълнителния директор Филип Виденов, а на церемонията присъства и избраната за президент на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Състав на олимпийските вицешампионки от Москва′80: Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ваня Дерменджиева, Красимира Богданова (5.6.1949 - 10.03.1992), Ангелина Михайлова, Диана Дилова, Костадинка Радкова, Евладия Славчева, Силвия Германова и Пенка Стоянова (21.01.1950 - 16.08.2019). Старши-треньор на отбора е Иван Гълъбов (28.12.1930 – 09.05.1985), а помощник-треньор - Димитър Сахаников.

На честването в Музея на спорта бяха отбелязани и успехите на звездните волейболни отбори на България, които също печелят медали от Олимпийските игри през 1980 година. Мъжкият състав се завръща със сребро, а женският - с бронз, като сред присъстващите бяха две отличителни фигури Цветана Божурина и Верка Стоянова.

