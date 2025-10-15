БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов музей, който да съхранява историята

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Избраната за президент на Българския олимпийски комитет се ангажира с мисията да направи модерен музей.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева участва в церемонията, с която бяха почетени баскетболистките от националния отбор, спечелили олимпийски сребърни медали от Москва 1980. 45-ата годишнина беше отбелязана със специално тържество в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“.

Присъстващите състезателки получиха специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози от Българската федерация по баскетбол.

„Важно е да уважаваме историята, защото без нея няма бъдеще. Това, което направихте вие в Москва 1980, както и националните ни отбори по волейбол – мъже и жени на същите Игри, остава записано в олимпийската история на България със златни букви. Вие сте пример за вдъхновение и подражание. Последните успехи на нашите волейболисти показват, че там, където е имало успехи, отново ще има. Това са спомени, които обединяват нацията и ни карат да се чувстваме горди като българи“, каза Весела Лечева.

В края на тържеството тя съобщи, че е важно да има по-голям музей на спорта, който да побере медали и купи на славните ни спортисти. Ангажира се като спортен ръководител с тази мисия.

„И заради Вашите успехи, и заради тези на младите ни спортисти, България трябва да има нов, по-голям и модерен Музей на спорта. Място с голям екран, от който да гледаме кадри от мачовете на нашите олимпийски медалисти“, добави Лечева.

