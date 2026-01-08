БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Амбър Глен спечели кратката програма при жените на първенството на САЩ по фигурно пързаляне с исторически резултат

Амбър Глен спечели кратката програма при жените на първенството на САЩ по фигурно пързаляне с исторически резултат
Снимка: БТА
Слушай новината

Амбър Глен поведе в кратката програма на шампионата по фигурно пързаляне на САЩ, постигайки историческите 83.05 точки - най-висок резултат на американка в историята на националното първенство.

Глен изпълни страхотен троен аксел - елемент, който само тя показа в надпреварата и беше безупречна до финалната поза. Пързаляйки на песента на Мадона „Like A Prayer“, публиката я аплодира, осъзнавайки, че изпълнението е сред най-добрите в кариерата й.

Със сълзи на очи накрая тя каза, че се е чувствала сякаш баба й, която почина миналата година, е била с нея и е успокоявала.

„Чувствам се страхотно. Резултатът е много висок, не го очаквах“, каза Глен след състезанието.

Алиша Лю е на второ място с 81.11 точки. Тя не се опита да направи троен аксел, но компенсира с трудност в други моменти, най-вече с комбинацията троен луц-троен тулуп. Тя също така оглави класирането по компоненти на програмата, малко пред Глен, затвърждавайки формата си след завръщането.

„Много съм доволна от тази кратка програма. Бих казала, че това е любимата ми кратка програма, която съм изпълнявала“, коментира тя.

На трето място е Изабо Левито със 75.72 точки, задържайки се близо до лидерките. Нейната кратка програма, изпълнена на „Zou Bisou Bisou“, беше елегантна и сложна – качества, които двукратната национална шампионка е изградила по време на кариерата си.

При спортните двойки водят Алиса Ефимова и Миша Митрофанов със 75.31 точки.

Първенството продължава тази вечер с кратката програма при мъжете и с ритмичния танц при танцовите двойки.

