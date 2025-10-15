Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно

Прокуратурата предложи споразумение за майката на малолетния Адриан по знаковото дело за насилие над дете, което беше върнато за повторно разглеждане в Пловдивския районен съд. Основният подсъдим за бруталната агресия над детето е пастрокът му Петър Чернев.

Майката е обвинена като негов съучастник и като такава предложеното за нея споразумение е с наказание от 2 години условно, с 4 години изпитателен срок.

Прокуратурата беше готова да предложи споразумение и на Чернев, но за ефективна присъда, близка до максимума по Закон. За него делото обаче ще продължи по общия ред с разпит на свидетели. Тъй като останалите страни нямаха възражения по споразумението с майката, то ще бъде разгледано от друг съдебен състав следващата седмица.

Снимки: БТА