Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно

Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Основният подсъдим - пастрокът Петър Чернев, остава на съд с ефективно наказание

Снимка: БТА
Прокуратурата предложи споразумение за майката на малолетния Адриан по знаковото дело за насилие над дете, което беше върнато за повторно разглеждане в Пловдивския районен съд. Основният подсъдим за бруталната агресия над детето е пастрокът му Петър Чернев.

Майката е обвинена като негов съучастник и като такава предложеното за нея споразумение е с наказание от 2 години условно, с 4 години изпитателен срок.

Прокуратурата беше готова да предложи споразумение и на Чернев, но за ефективна присъда, близка до максимума по Закон. За него делото обаче ще продължи по общия ред с разпит на свидетели. Тъй като останалите страни нямаха възражения по споразумението с майката, то ще бъде разгледано от друг съдебен състав следващата седмица.

Снимки: БТА

Димитър Костов, прокурор: "При първото разглеждане на делото предложението беше три години, с пет години изпитателен срок. Редуцирането на наказанието, което съм предложил в момента е с оглед разумния срок, който все пак се предполага, че върви към нарушаване, тъй като делото продължава вече да се гледа втори път първа инстанция, а и с оглед оправдателната присъда, която й бе наложена за умишленото престъпление."

