Легенди на българския футбол се простиха с Добромир Жечев

На 15 октомври близки, фенове и ветерани се простиха с легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев. Поклонението бе в храм "Свети Седмочисленици" в София, след като на 12 октомври Жечев си отиде от този свят на 82-годишна възраст.

В центъра на София се събраха редица популярни фигури - Наско Сираков, Даниел Боримиров, Елин Топузаков, Емил Велев, Антони Здравков, Георги Цветков, Божидар Искренов, Войн Войнов, Ангел Станков, Николай Илиев, Тодор Батков, Томас Лафчис, Константин Баждеков, Ивайло Ивков, Станислав Ангелов, Бойко Величков. Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев също отдаде почит.

Жечев остава в историята като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили (1962) година, Англия (1966), Мексико (1970) и Германия (1974), където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Пред медиите Георги Цветков сподели, че Жечев не е прощавал на никого на терена и по-отговорен човек не познавал.

“По-сериозен, отговорен и по-колегиален човек от него не познавам. Той не прощаваше на никого в играта, но всичко бе в нормите”, обясни ветеранът.