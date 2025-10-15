Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек

Мажоритарният собственик на Левски и бившият президент на БФС си спомниха за своя приятел.
Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, се прости с бившия си треньор и легенда на България - Добромир Жечев. Ветеранът ни напусна на 12 октомври, а в сряда се проведе поклонението.
Сираков си спомни, че именно Жечев му е дал път при "сините" след завръщането му от Хасково.
"Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати. Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир“, обясни Сираков.
Пред медиите говори и бившият президент на Българския футболен съюз - Валентин Михов, който подчерта след поклонението, че ще помни Жечев като „скромен човек“.
"Аз съм много близък приятел на семейството му. Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек - скромен. Играехме много често карти. Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство", сподели Михов.