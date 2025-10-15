Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, се прости с бившия си треньор и легенда на България - Добромир Жечев. Ветеранът ни напусна на 12 октомври, а в сряда се проведе поклонението.

Сираков си спомни, че именно Жечев му е дал път при "сините" след завръщането му от Хасково.

"Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати. Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир“, обясни Сираков.

Пред медиите говори и бившият президент на Българския футболен съюз - Валентин Михов, който подчерта след поклонението, че ще помни Жечев като „скромен човек“.