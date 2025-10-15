БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът коментира дали има напрежение в отбора, дебюта начело на "лъвовете", представянето на младите играчи и предстоящите мачове.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на България призна, че вратарят Светослав Вуцов е бил наказан заради закъснение, но това няма да прерасне в скандал, който да засегне националния отбор.

Отборът се завърна след тежката загуба от Испания с 0:4.

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязло в медиите. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно“, категоричен бе наставникът.

По-рано днес треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев заяви, че Вуцов е обвиняван за поражението с 1:6 от Турция, въпреки че не игра в мача. Освен това от треньорския щаб са се заканили той да бъде "съсипан психически".

„Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион, ако имаше такова нещо? Щеше ли да се представи на толкова добро ниво? Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч. Правим промени. След като почват удари под кръста, на някой не му харесват. Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят“, допълни Димитров.

Според него отборът се нуждае от повече футболно самочувствие и увереност.

„Чисто спортно-технически трябва да имаме повече футболно самочувствие и увереност, трябва да можем да владеем топката в противниковата половина, да създаваме положения не само от контраатака, а и да ги отбелязваме. Видяхме, че наистина сме много-много далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура, трябва да се работи и да се създават млади играчи. Не на последно място тези млади играчи трябва да се интегрират в мъжкия футбол. Резултатите ги има, но в мъжкия отбор ножицата става много широка“, допълни той.

В мачовете с Грузия и Турция специалистът очаква възпитаниците му да "изядат още бой".

„В оставащите два мача, ще изчистим играта, ще изчистим състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да започнем да печелим“, заяви Александър Димитров.

Мачовете с Турция и Испания представляваха дебют за националния селекционер.

„За мен е много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществото и сме дали грешни сигнали. Класата на противниците и групата е адски тежка. Тези две седмици, които ни предстоят преди последните повиквателни за квалификациите, ще огледаме всичко, което сега е било в разширения състав, ако има нещо по-добре, ще го вземам. Не искам да пипам младежите, за да не правя това, което на мен са ми правили. В полезрението са ми, но ще ги оставим за мача с Шотландия. Тези, които взехме и играха титуляри Росен Божинов и Мартин Георгиев се справиха на ниво. Това е пътят. Аз знаех с какво се захващам, знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически абсолютно никакви резултати, защото знам каква е крайната цел и как да я постигна“, завърши той.

Свързани статии:

Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов
Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов
Треньорът на вратарите в Левски защити стража на "сините".
Чете се за: 02:15 мин.
#Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
4
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
5
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
6
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов
Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата" Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:27 мин.
На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров
Чете се за: 01:32 мин.
Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек
Чете се за: 01:32 мин.
Легенди на българския футбол се простиха с Добромир Жечев Легенди на българския футбол се простиха с Добромир Жечев
Чете се за: 01:32 мин.
Кристиано Роналдо: Много съм горд, че постигнах този рекорд Кристиано Роналдо: Много съм горд, че постигнах този рекорд
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ