Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил

Селекционерът на България призна, че вратарят Светослав Вуцов е бил наказан заради закъснение, но това няма да прерасне в скандал, който да засегне националния отбор.

Отборът се завърна след тежката загуба от Испания с 0:4.

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязло в медиите. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно“, категоричен бе наставникът.

По-рано днес треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев заяви, че Вуцов е обвиняван за поражението с 1:6 от Турция, въпреки че не игра в мача. Освен това от треньорския щаб са се заканили той да бъде "съсипан психически".

„Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион, ако имаше такова нещо? Щеше ли да се представи на толкова добро ниво? Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч. Правим промени. След като почват удари под кръста, на някой не му харесват. Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят“, допълни Димитров.

Според него отборът се нуждае от повече футболно самочувствие и увереност.

„Чисто спортно-технически трябва да имаме повече футболно самочувствие и увереност, трябва да можем да владеем топката в противниковата половина, да създаваме положения не само от контраатака, а и да ги отбелязваме. Видяхме, че наистина сме много-много далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура, трябва да се работи и да се създават млади играчи. Не на последно място тези млади играчи трябва да се интегрират в мъжкия футбол. Резултатите ги има, но в мъжкия отбор ножицата става много широка“, допълни той.

В мачовете с Грузия и Турция специалистът очаква възпитаниците му да "изядат още бой".

„В оставащите два мача, ще изчистим играта, ще изчистим състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да започнем да печелим“, заяви Александър Димитров.

Мачовете с Турция и Испания представляваха дебют за националния селекционер.

„За мен е много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществото и сме дали грешни сигнали. Класата на противниците и групата е адски тежка. Тези две седмици, които ни предстоят преди последните повиквателни за квалификациите, ще огледаме всичко, което сега е било в разширения състав, ако има нещо по-добре, ще го вземам. Не искам да пипам младежите, за да не правя това, което на мен са ми правили. В полезрението са ми, но ще ги оставим за мача с Шотландия. Тези, които взехме и играха титуляри Росен Божинов и Мартин Георгиев се справиха на ниво. Това е пътят. Аз знаех с какво се захващам, знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически абсолютно никакви резултати, защото знам каква е крайната цел и как да я постигна“, завърши той.