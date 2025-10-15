БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Божидар Митрев: В националния отбор заплашват Светослав Вуцов

Треньорът на вратарите в Левски защити стража на "сините".

Треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев смята, че членове на щаба на националния отбор се опитват прехвърлят вина на вратаря Светослав Вуцов, без той да е виновен.

Той твърди, че част от треньорския щаб е изразил заплахи и закани пред трети лица за "психическо съсипване" на българския страж.

При прибирането на отбора от Испания селекционерът Александър Димитров разкри, че Вуцов е бил наказан заради закъснение, но това няма да прерасне в скандал, който да засегне националния отбор.

Изявлението на Митрев:

В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на Левски - Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично.

Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност.

Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб са изразили заплахи и закани пред трети лица за "психическо съсипване" на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.

Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост.

Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности – не да ги пречупваме.

Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил
Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил
Селекционерът коментира дали има напрежение в отбора, дебюта начело...
Чете се за: 04:00 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Светослав Вуцов #Божидар Митрев

