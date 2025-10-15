БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руският опозиционер Генадий Гудков: Тръмп изведе Путин от международната изолация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Запази

Путин няма да спре - той не разбира друг език освен този на силата, добави той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Опозиционерът Генадий Гудков коментира в предаването "Светът и ние" позициите на Русия в полето на международните отношения, както и промяната на взаимоотношенията между американския и руския президент след срещата в Аляска.

Прогноза направи и за хода на войната в Украйна, както и настроенията в Русия.

Как виждате днес позициите на Русия и на президента Путин в полето на международните отношения?

Разбира се Тръмп разруши международната изолация, която беше Путин след началото на войната. Тръмп го изведе от тази международна изолация и му отвори пътя за диалог и това е едно негативно явление, защото Путин сега усеща, че е един от водещите политически лидери. Това му създава увереност, че това може да му доведе да спечели войната.

Изглежда, че отношенията между Путин и Тръмп доста се промениха след срещата в Аляска - очаквате ли САЩ да окажат по-силен натиск върху Русия за примирие в Украйна?

Знаем, че сега отношенията на американския народ към Путин се влошава, но се съмнявам Тръмп да прояви решителност и последователност към Путин. Има някаква зависимост в този дует и Тръмп е воден политик. Путин играе ролята на по-големия брат. Тръмп кокетира с всички диктатури. Странно е, че той ги обсипва с комплименти. Путин няма да спре - той не разбира друг език освен този на силата. Сложно е да се каже как ще се развият техните взаимоотношения.

Каква е прогнозата ви за хода на войната?

Само военното поражение може да промени нещата, но затова Украйна трябва да получи много военни ресурси - оръжия и техническа поддръжка. Тя трябва да получи от Европа и САЩ предимство на бойното поле.

В Близкия изток сме свидетели на сериозно развитие, в което Русия изглежда няма думата и не е фактор - как ще коментирате?

Мисля, че това е заблуда. За съжаление Русия е фактор, но не от положителната страна. Официално в Русия от години действат структури на Хамас, Хизбула, на талибаните. Т.е. Путин в Русия е събрал целия терористичен арсенал.

На този фон - какво става в Русия, как е икономиката, какви са настроенията в обществото?

Народът е уморен от войната. Иска по някакъв начин това да приключи.

След разкритията на Юлия Навалная за убийството на съпруга й, настъпи тишина. Защо?

Не можем да кажем защо.

Вие сте в България, за да свидетелствате по дело на руски опозиционен активист, който е заплашен от екстрадиране от България - какъв е случаят и какво очаквате?

Днес имахме много конструктивна среща с ръководството с Агенцията за миграция. Разбираме позициите си.

Вижте целия разговор във видеото

#войната в Украйна #Русия #Генадий Гудков #опозиционер

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
3
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
4
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
5
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
6
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Русия

Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Прекъсвания на тока в украинската столица Киев и други региони тази нощ Прекъсвания на тока в украинската столица Киев и други региони тази нощ
Чете се за: 01:05 мин.
Зеленски лиши от гражданство кмета на Одеса - имал руско Зеленски лиши от гражданство кмета на Одеса - имал руско
Чете се за: 00:35 мин.
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Чете се за: 00:42 мин.
Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт
Чете се за: 01:35 мин.
Нова масирана атака с дронове срещу Одеса Нова масирана атака с дронове срещу Одеса
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ