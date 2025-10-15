Руският опозиционер Генадий Гудков: Тръмп изведе Путин от международната изолация

Опозиционерът Генадий Гудков коментира в предаването "Светът и ние" позициите на Русия в полето на международните отношения, както и промяната на взаимоотношенията между американския и руския президент след срещата в Аляска.

Прогноза направи и за хода на войната в Украйна, както и настроенията в Русия.

Как виждате днес позициите на Русия и на президента Путин в полето на международните отношения? Разбира се Тръмп разруши международната изолация, която беше Путин след началото на войната. Тръмп го изведе от тази международна изолация и му отвори пътя за диалог и това е едно негативно явление, защото Путин сега усеща, че е един от водещите политически лидери. Това му създава увереност, че това може да му доведе да спечели войната.

Изглежда, че отношенията между Путин и Тръмп доста се промениха след срещата в Аляска - очаквате ли САЩ да окажат по-силен натиск върху Русия за примирие в Украйна? Знаем, че сега отношенията на американския народ към Путин се влошава, но се съмнявам Тръмп да прояви решителност и последователност към Путин. Има някаква зависимост в този дует и Тръмп е воден политик. Путин играе ролята на по-големия брат. Тръмп кокетира с всички диктатури. Странно е, че той ги обсипва с комплименти. Путин няма да спре - той не разбира друг език освен този на силата. Сложно е да се каже как ще се развият техните взаимоотношения.

Каква е прогнозата ви за хода на войната? Само военното поражение може да промени нещата, но затова Украйна трябва да получи много военни ресурси - оръжия и техническа поддръжка. Тя трябва да получи от Европа и САЩ предимство на бойното поле.

В Близкия изток сме свидетели на сериозно развитие, в което Русия изглежда няма думата и не е фактор - как ще коментирате? Мисля, че това е заблуда. За съжаление Русия е фактор, но не от положителната страна. Официално в Русия от години действат структури на Хамас, Хизбула, на талибаните. Т.е. Путин в Русия е събрал целия терористичен арсенал.

На този фон - какво става в Русия, как е икономиката, какви са настроенията в обществото? Народът е уморен от войната. Иска по някакъв начин това да приключи.

След разкритията на Юлия Навалная за убийството на съпруга й, настъпи тишина. Защо? Не можем да кажем защо.

Вие сте в България, за да свидетелствате по дело на руски опозиционен активист, който е заплашен от екстрадиране от България - какъв е случаят и какво очаквате? Днес имахме много конструктивна среща с ръководството с Агенцията за миграция. Разбираме позициите си.

Вижте целия разговор във видеото