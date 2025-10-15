НАТО засилва защитата срещу дронове

Военните министри обсъдиха подкрепата за Украйна и увеличаването на купуването на американско оръжие, което да бъде предоставено на Киев.
НАТО засилва защитата на въздушното си пространство от дронове. За това се разбраха днес министрите на отбраната от Алианса, които заседаваха в Брюксел. Допълнителните мерки са част от мисията “Източен страж”, която беше лансирана миналия месец в отговор на нарушаването на въздушното пространство на няколко съюзници от Пакта. Военните министри обсъдиха и подкрепата за Украйна и увеличаването на покупките на американско оръжие, което да бъде предоставено на Киев.
Марк Рюте - генерален секретар на НАТО: „Обсъдихме състоянието на нашата отбрана и възпиране и начините за внедряване на иновации, за да се справим с новите и нестандартни предизвикателства, включително такива, породени от дроновете. В резултат на това НАТО ще приложи редица допълнителни мерки за борба с дроновете, които ще надградят, разширят и увеличат способността ни да се борим с тях. По-рано този месец девет съюзници се обединиха, заедно с Украйна, за да подкрепят способността на Дания да се противодейства на потенциални заплахи от дронове. Мисля, че това е ярък пример за бързото и ефективно сътрудничество, което е възможно благодарение на НАТО.“
Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Марк го спомена - огнева мощ. Това предстои. Беше историческа среща на върха само преди няколко месеца, на която казахме на нашите съюзниците, че е необходимо да се включат. И те го направиха. Сега тези ангажименти ще се превърнат в способности и това е най-важният аспект. Част от това е инициативата, в рамките на която европейски страни ще купуват американски оръжия, за да ги предоставят на Украйна чрез НАТО за постигането на мир. Ако има нещо, което сме научили от президента Тръмп, то е, че постигаш мир, когато си силен, имаш реални способности, които противниците уважават".