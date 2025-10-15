НАТО засилва защитата срещу дронове

НАТО засилва защитата на въздушното си пространство от дронове. За това се разбраха днес министрите на отбраната от Алианса, които заседаваха в Брюксел. Допълнителните мерки са част от мисията “Източен страж”, която беше лансирана миналия месец в отговор на нарушаването на въздушното пространство на няколко съюзници от Пакта. Военните министри обсъдиха и подкрепата за Украйна и увеличаването на покупките на американско оръжие, което да бъде предоставено на Киев.

Марк Рюте - генерален секретар на НАТО: „Обсъдихме състоянието на нашата отбрана и възпиране и начините за внедряване на иновации, за да се справим с новите и нестандартни предизвикателства, включително такива, породени от дроновете. В резултат на това НАТО ще приложи редица допълнителни мерки за борба с дроновете, които ще надградят, разширят и увеличат способността ни да се борим с тях. По-рано този месец девет съюзници се обединиха, заедно с Украйна, за да подкрепят способността на Дания да се противодейства на потенциални заплахи от дронове. Мисля, че това е ярък пример за бързото и ефективно сътрудничество, което е възможно благодарение на НАТО.“