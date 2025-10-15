БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
НС без кворум днес, следващото заседание е утре - ще има ли развръзка?

Снимка: БТА
Заседанието на парламента днес се провали, поради липса на кворум.

Това е резултат от заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, че повече няма да осигуряват кворума в парламента.

Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на частичните избори за общински съветници в Пазарджик.

Премиерът Росен Желязков отложи правителственото заседание, а от социалните мрежи стана ясно, че голяма част от депутатите на първата политическа сила са по избирателните си райони за среща с хората.

От БСП отговориха Борисов с писмена позиция, в което се подчертава, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата.

От ПП-ДБ призоваха правителството в кратки срокове да внесе бюджета, за да не се стигне и до финансова криза.

Парламентът не събра кворум, защото се регистрираха само 61 народни представители. В залата изобщо не влязоха депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и "ДПС - Ново начало".

Без да прави втори опит за събира на кворум Наталия Киселова направо насрочи следващото заседание за утре сутрин в 9.00 часа.

На гневните думи на Бойко Борисов вчера, днес БСП отговориха с писмена позиция на ИБ на партията. В нея заявяват,че нова политическа криза би подействала разрушително върху държавата.

След проваления кворум от "Възраждане" обявиха за бързи предсрочни избори.

От МЕЧ добавиха, че може да се проведат по Коледа или напролет.

А според "Величие" Бойко Борисов разиграва представление.

Точно за минута стана ясно, че заседание на парламента днес няма да има. Час преди това от БСП отговориха с писмена позиция на критиките на Бойко Борисов, който вчера обвини коалиционните си партньори, че са взели министерства на концесия.

От "Позитано" заявяват, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Очакват партията-мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а решенията ще вземат в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните им партньори.

От ИТН засега запазват мълчание.

След проваления кворум и след дълго обсъждане от ПП-ДБ обвиниха Бойко Борисов, че е истинският виновник за тази политическа криза, защото не пожелал да подкрепи санитарния кордон срещу Делян Пеевски.

Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: Единственото, което днес е останало на Бойко Борисов е да отиде във фотостудиото, да застане под герба и да си направи снимка с Пеевски.

Атанас Атанасов - ПГ на ПП-ДБ: Какви са решенията оттук нататък, ще си позволя да цитирам Конституцията. Или правителството на Желязков иска вот на доверие, или преформатират правителството с нови лица.


Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: Нашият призив към това правителство, ако то все още може да се събере и да работи, е в максимални бързи срокове да внесе данъчните закони и бюджета, за да можем да гарантираме, че независимо от политическата криза, няма да има финансова такава.

"Възраждане" и МЕЧ настояват за бързи предсрочни избори.

Цончо Ганев - ПГ на "Възраждане": Трябва да имаме избори, ново правителство, което категорично да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната преди 1 януари. Следващото правителство може да го откаже.

Радостин Василев - ПГ на МЕЧ: Днес за пореден път няма кворум в зала, ние своеобразно вдигнахме надпис "оставка", защото е видимо, че най-вероятно отиваме на избори. Избори, заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят разбира, че е оглозган и вече му е неприятно.

"Величие" не приемат за чиста монета думите на Борисов.

Красимира Катинчарова - ПГ на "Величие": Нашият политически анализ показва, че г-н Бойко Борисов разиграва едно представление, в чийто край и щастлива развръзка той ще се върне като спасител.

А следобед министри и депутати на ГЕРБ се срещаха със симпатизанти из страната. Външният министър Георг Георгиев беше в Перник и пред журналисти заяви, че днешният ден ясно е показал, че без ГЕРБ не може да има мнозинство, работа на парламента и правителството.

Установили са, че докато се борят за изпълнение на приоритети, подкрепата за ГЕРБ ерозирала, защото само те носят отговорност. И тази червена лампа светнала в Пазарджик. Георгиев заяви, че така повече не може. Разбрали са също, че не могат да разчитат на демократите и напомни, че всички решения се взимат с подкрепата на "ДПС - Ново начало".

Отбеляза, че преформатиране на правителството е възможно да се случи по много демократични начини, затова предлагат на всички, които искат да участва в управлението да седнат и да се разберат как легитимно да стане това.

снимки: БТА

Георг Георгиев - министър на външните работи: Това правителство има амбицията да продължи да съществува и ангажиментът, поет от ГЕРБ, от г-н Борисов към нашите коалиционни партньори е много ясен, но за да може тази формула да продължи да се състои, то тя трябва да се ползва най-малкото с елементарна аритметика на 121 депутати, а тези 121 депутати може да се съберат само с участието на "Ново начало", но "Ново начало" трябва да носи и своята политическа отговорност, така, както и всички останали участници в тази коалиция. И оттук нататък ако искат честен и открит разговор, ние сме готови за него. Защото опцията с изборите винаги е на масата. Но това е един ядрен вариант, за който никой не иска да предизвика.

След като разговарят с хората по места и установят в каква кондиция е партията, от ГЕРБ ще вземат решение как да продължат, каза Георгиев.

#политически сътресения #криза в мнозинството #кабинет "Желязков" #партии

