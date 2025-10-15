Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски

Истинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски. Това заяви Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти в парламента след коалиционния съвет на ПП-ДБ.

"Страната има нелимитиран център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени", добави Мирчев и отбеляза, че това прави невъзможно провеждането на нормални, честни избори.

От вчера ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" са една и съща политическа сила, заяви още народният представител. По думите му има трима премиери – формалният, който отнема заседанията на Министерския съвет, вторият, на който много му се иска, и истинският премиер – Делян Пеевски.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов има две решения – или правителството на Желязков да поиска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица, заяви Атанасов.

"Очакваме мандатоносителят да съобщи", добави депутатът.

Повече кворум в парламента няма да правим, заяви вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Бойко Борисов.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България, заяви по-късно лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

"ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише още в позицията.