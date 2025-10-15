БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

От вчера ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" са една и съща политическа сила, добави той

Снимка: БТА
Слушай новината

Истинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски. Това заяви Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти в парламента след коалиционния съвет на ПП-ДБ.

"Страната има нелимитиран център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени", добави Мирчев и отбеляза, че това прави невъзможно провеждането на нормални, честни избори.

От вчера ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" са една и съща политическа сила, заяви още народният представител. По думите му има трима премиери – формалният, който отнема заседанията на Министерския съвет, вторият, на който много му се иска, и истинският премиер – Делян Пеевски.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов има две решения – или правителството на Желязков да поиска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица, заяви Атанасов.

"Очакваме мандатоносителят да съобщи", добави депутатът.

Повече кворум в парламента няма да правим, заяви вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Бойко Борисов.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България, заяви по-късно лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

"ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише още в позицията.

#ПП-ДБ #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
5
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
6
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Политика

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:25 мин.
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите
Чете се за: 00:52 мин.
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
22067
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ