България е на прага на еврозоната

България е на крачка от влизане в еврозоната и приемане на еврото като основна разплащателна единица. Еврозоната включва 20 държави от Европейския съюз. Това са Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.

Ползите от разплащането с евро включват по-лесно онлайн пазаруване, удобство за бъдещи пътувания, учене и работа в чужбина. Присъединяването се очаква да стимулира държавата и бизнеса към по-модерна и прозрачна работа.