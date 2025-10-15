Новините 15.10.2025 г.

Акценти за деня:

Австралия забранява социалните мрежи за лица под 16 години

От 10 декември деца под 16 години няма да могат да имат акаунти в социалните мрежи. Целта е да бъдат защитени от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация.

България на прага на еврозоната

България е на крачка от приемането на еврото. Присъединяването към еврозоната ще улесни пътуванията, онлайн пазаруването, ученето и работата в чужбина, и ще стимулира модерна и прозрачна работа на държавата и бизнеса.

Нови награди "Тийн тайм" на БНР

Българското национално радио стартира награди за тийнейджъри (12-19 години) в шест категории. Целта е да се даде гласност и признание на вдъхновяващи младежи.

Японската компания iSpace представи нов лунен модул

Водеща японска космическа компания планира изстрелване на нов лунен модул през 2028 г., след неуспешен опит за кацане през юни. Компанията предвижда и услуга за доставки до Луната, стремейки се Япония да стане водеща сила в бъдещата лунна икономика.

Почина Дрю Струзан, илюстратор на легендарни филмови плакати

На 78 години почина Дрю Струзан, известен с илюстрациите си за легендарни филмови плакати като "Междузвездни войни", "Индиана Джоунс", "Завръщане в бъдещето", "Изкуплението Шоушенк".

СПОРТ

Българските състезатели със синдром на Даун Емилиян Костадинов и Пламен Грозданов спечелиха два златни медала в многобоя от турнир по спортна гимнастика в Осло.

Проведохме интервю със световния ни шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

България загуби от Испания с 0:4 и окончателно отпадна от квалификациите за Мондиал 2026. Англия е първият европейски отбор, който се класира.

Олимпиакос, с българския национал Александър Везенков, загуби със 78:82 от Анадолу Ефес в четвъртия кръг на Евролигата.