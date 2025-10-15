"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли хуманитарна помощ през Рафа?

Хамас върна снощи телата на още четирима загинали пленници, но според израелската армия едно от тях не е на заложник. В отговор на бавното изпълнение на ангажимента на палестинската групировка да върне всички тленни останки, Израел забави отварянето на граничния пункт Рафа. Президентът Доналд Тръмп обяви, че е започнала втората фаза от плана за мир, но предупреди, че ако Хамас не се разоръжи, Съединените щати ще го направят.

След пет дни примирие - раздвижване на граничния пункт Рафа в очакване наредените на опашка камиони с хуманитарна помощ да влязат в Газа. Израел предупреди, че ще ограничи доставките заради бавното предаване на тленните останки на заложниците.

Според израелската обществена телевизия "Кан" Тел Авив все пак се е съгласил да започне подготовка по отварянето на пункта, след като Хамас върна снощи четири тела. Ключовият пункт Рафа на границата с Египет е една от трите точки, през които минават хуманитарните помощи за Газа, заедно с Ерез и Керем Шалом.



Олга Черевко, говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа:

"Продължаваме да насърчаваме страните да се придържат към договореното и примирието да продължи да се спазва. /пр/ Израелските власти ни информираха, че в неделя са влезли 817 камиона. Самата аз бях в неделя на пункта Керем Шалом. Ако трябва да съм честна, видях как се разтовават стоки, от които има нужда от толкова дълго време, включително газ".

Хората в Газа казват, че сега има повече храна, но липсват условия от първа необходимост.

разселена палестинка:

"Няма работа, няма храна, няма вода, няма жилища, а зимата идва. Нямаме дори одеяла".

Коли на Червения кръст докараха в Дейр ал Балах телата на загинали по време на войната палестинци. Израел държи стотици тленни останки, включително на бойци, участвали в атаките на 7 октомври.



Хамас предаде още четири тела, но само три от тях са на заложници - семействата им потвърдиха, че те са Уриел Барух, Тамир Нимроди и Ейтан Леви.



Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети намиращите се в болница освободени пленници на палестинската групировка. В интервю за CBS Нетаняху изрази надежда, че следващата фаза от сделката между Израел и Хамас ще протече мирно, но предупреди.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел:

"Споразумяхме се да дадем шанс на мира. Условията в плана от 20 точки са много ясни. Но първо Хамас трябва да се разоръжи. И второ, да се уверим, че в Газа няма фабрики за оръжие, няма контрабанда. Това значи демилитаризация".

Президентът Доналд Тръмп обяви, че втората фаза от прилагането на плана му за мир в Газа е започнал.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Те ще се разоръжат. А ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим и това ще стане бързо и може би със сила".

Тръмп все пак изрази надежда, че палестинското радикално движение ще спази ангажимента си.