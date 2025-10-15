БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли хуманитарна помощ през Рафа?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

Пети ден примирие в Газа

"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли хуманитарна помощ през Рафа?
Слушай новината

Хамас върна снощи телата на още четирима загинали пленници, но според израелската армия едно от тях не е на заложник. В отговор на бавното изпълнение на ангажимента на палестинската групировка да върне всички тленни останки, Израел забави отварянето на граничния пункт Рафа. Президентът Доналд Тръмп обяви, че е започнала втората фаза от плана за мир, но предупреди, че ако Хамас не се разоръжи, Съединените щати ще го направят.

След пет дни примирие - раздвижване на граничния пункт Рафа в очакване наредените на опашка камиони с хуманитарна помощ да влязат в Газа. Израел предупреди, че ще ограничи доставките заради бавното предаване на тленните останки на заложниците.

Според израелската обществена телевизия "Кан" Тел Авив все пак се е съгласил да започне подготовка по отварянето на пункта, след като Хамас върна снощи четири тела. Ключовият пункт Рафа на границата с Египет е една от трите точки, през които минават хуманитарните помощи за Газа, заедно с Ерез и Керем Шалом.

Олга Черевко, говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа:
"Продължаваме да насърчаваме страните да се придържат към договореното и примирието да продължи да се спазва. /пр/ Израелските власти ни информираха, че в неделя са влезли 817 камиона. Самата аз бях в неделя на пункта Керем Шалом. Ако трябва да съм честна, видях как се разтовават стоки, от които има нужда от толкова дълго време, включително газ".

Хората в Газа казват, че сега има повече храна, но липсват условия от първа необходимост.

разселена палестинка:
"Няма работа, няма храна, няма вода, няма жилища, а зимата идва. Нямаме дори одеяла".

Коли на Червения кръст докараха в Дейр ал Балах телата на загинали по време на войната палестинци. Израел държи стотици тленни останки, включително на бойци, участвали в атаките на 7 октомври.


Хамас предаде още четири тела, но само три от тях са на заложници - семействата им потвърдиха, че те са Уриел Барух, Тамир Нимроди и Ейтан Леви.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети намиращите се в болница освободени пленници на палестинската групировка. В интервю за CBS Нетаняху изрази надежда, че следващата фаза от сделката между Израел и Хамас ще протече мирно, но предупреди.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел:
"Споразумяхме се да дадем шанс на мира. Условията в плана от 20 точки са много ясни. Но първо Хамас трябва да се разоръжи. И второ, да се уверим, че в Газа няма фабрики за оръжие, няма контрабанда. Това значи демилитаризация".

Президентът Доналд Тръмп обяви, че втората фаза от прилагането на плана му за мир в Газа е започнал.

снимки: БТА

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Те ще се разоръжат. А ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим и това ще стане бързо и може би със сила".

Тръмп все пак изрази надежда, че палестинското радикално движение ще спази ангажимента си.

#пети ден примирие #Израел срещу Хамас #Газа #хуманитарна помощ

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
3
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
4
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
5
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
6
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Близък изток

Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Пропалестинска демонстрация в Италия Пропалестинска демонстрация в Италия
Чете се за: 00:52 мин.
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
Израел върна телата на 45 палестинци Израел върна телата на 45 палестинци
Чете се за: 01:12 мин.
Тръмп: Втората фаза от плана за Газа започна Тръмп: Втората фаза от плана за Газа започна
Чете се за: 01:00 мин.
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките престанаха, но не и насилието Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките престанаха, но не и насилието
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ