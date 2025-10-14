Тръмп: Втората фаза от плана за Газа започна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че втората фаза от споразумението за Газа е започнало.

Израел предупреди, че ще допусне само половината от предвидени за утре камиони с хуманитарна помощ за Газа заради бавното предаване на тленните останки на заложниците.

Хамас информира посредниците, че предаването на още четирима израелски заложници ще започне в 22 ч. местно време.

Семейството на заложника Йоси Шараби потвърди, че тялото му е идентифицирано. Тленните му останки бяха предадени от Хамас миналата нощ. Той е брат на Ели Шараби, който беше освободен през февруари след 491 дни в плен.

Семейство Шараби призова Хамас да предаде всички тела на заложници.