БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Втората фаза от плана за Газа започна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че втората фаза от споразумението за Газа е започнало.

Израел предупреди, че ще допусне само половината от предвидени за утре камиони с хуманитарна помощ за Газа заради бавното предаване на тленните останки на заложниците.

Хамас информира посредниците, че предаването на още четирима израелски заложници ще започне в 22 ч. местно време.

Семейството на заложника Йоси Шараби потвърди, че тялото му е идентифицирано. Тленните му останки бяха предадени от Хамас миналата нощ. Той е брат на Ели Шараби, който беше освободен през февруари след 491 дни в плен.

Семейство Шараби призова Хамас да предаде всички тела на заложници.

#сделката за мир #планът за мир на Тръмп #Втора фаза #Израел срещу Хамас #Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
6
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Близък изток

Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките престанаха, но не и насилието
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките престанаха, но не и насилието
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
Хамас предава телата на четирима мъртви заложници на Израел Хамас предава телата на четирима мъртви заложници на Израел
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ