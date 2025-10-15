БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

От 10 декември деца под 16 години няма да могат да имат профили в социалните мрежи в Австралия. Целта е да се защитят децата от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация.

Рекламата към кампанията "За доброто на" ("For The Good Of") показва деца, втренчени в телефоните си с посланието, че това е за тяхно добро. Тийнейджърите реагираха остро, а експерти се съмняват в практическото приложение на закона.

Австралия е първата държава с такива строги възрастови ограничения за социалните мрежи. Сега целият свят наблюдава дали този експеримент ще успее.

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
