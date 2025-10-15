Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

От 10 декември деца под 16 години няма да могат да имат профили в социалните мрежи в Австралия. Целта е да се защитят децата от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация.

Рекламата към кампанията "За доброто на" ("For The Good Of") показва деца, втренчени в телефоните си с посланието, че това е за тяхно добро. Тийнейджърите реагираха остро, а експерти се съмняват в практическото приложение на закона.

Австралия е първата държава с такива строги възрастови ограничения за социалните мрежи. Сега целият свят наблюдава дали този експеримент ще успее.