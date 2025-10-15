Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име

Далеч съм от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Това заяви световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който направи емоционално обръщение в профила си в „Инстаграм“. Щангистът направи изявлението след срещата си по-рано днес с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия.

Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Ако по някакъв начин изразявам ангажираност към определена кауза или идея, аз го заявявам ясно и публично, а политиката не е мое поле за изява.