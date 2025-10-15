БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име

Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Световният и европейски шампион по вдигане на тежести направи емоционално обръщение в профила си в „Инстаграм“.

Далеч съм от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Това заяви световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който направи емоционално обръщение в профила си в „Инстаграм“. Щангистът направи изявлението след срещата си по-рано днес с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия.

Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Ако по някакъв начин изразявам ангажираност към определена кауза или идея, аз го заявявам ясно и публично, а политиката не е мое поле за изява.

Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало. Да имаме спокойствието за работа в една, ако не добра, то най-малкото неконфликтна среда.

Когато се появят съмнения или недомлъвки, които хвърлят сянка върху усилията ни, смятам, че най-отговорното е да застана с лице към тях и да говоря открито, докато бъдат разрешени проблемите. За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България. Обичам спорта. Обичам България. И всичко, което правя, е в тяхно име", написа Насар.

