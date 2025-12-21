Карлос Насар гостува на спортистите от ФАФА в навечерието на Коледа

На събитието нямаше официална програма, а Карлос и състезателите си размениха подаръци.
В навечерието на коледните празници олимпийският златен медалист по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.
Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ - символ на споделеност и личен принос.
Срещата протече без официална програма, а докато световният и европейски шампион разговаря със спортистите, атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.
"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.