Карлос Насар гостува на спортистите от ФАФА в навечерието на Коледа

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
На събитието нямаше официална програма, а Карлос и състезателите си размениха подаръци.

В навечерието на коледните празници олимпийският златен медалист по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.

Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ - символ на споделеност и личен принос.

Срещата протече без официална програма, а докато световният и европейски шампион разговаря със спортистите, атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.

#Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА) #Карлос Насар

Още от: Вдигане на тежести

