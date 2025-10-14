БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион Карлос Насар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков.

Карлос Насар и Иван Пешев
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет и парична премия по наредба №5 в размер на 115 хиляди лева на световния шампион в щангите Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде, Норвегия, българинът спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.

„С невероятния си талант, силен спортен дух и постоянство ти доказа, че мястото на българските щанги е сред най-силните в света“, каза министър Пешев.

Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков. Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.

„Докато съм министър на младежта и спорта ще работя за това българските спортисти и младите ни таланти да продължават да прославят България на международната сцена и да се състезават за България“, допълни още Пешев.

По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв.

По-рано през годината Карлос Насар беше награден с парична премия от ММС в размер на 60 000 лв. и за трите златни медала от европейското първенство в Кишинев, Молдова.

Свързани статии:

Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор
Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор
Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ...
Чете се за: 04:37 мин.
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Трикратният световен шампион засегна обтегнатите си отношения с...
Чете се за: 03:27 мин.
#министър Иван Пешев #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Вдигане на тежести

Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор
Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине
Чете се за: 05:22 мин.
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт" Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Световният шампион Карлос Насар у дома (ГАЛЕРИЯ) Световният шампион Карлос Насар у дома (ГАЛЕРИЯ)
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
5072
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ