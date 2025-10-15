БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортни новини 15.10.2025 г.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Спортни новини 15.10.2025 г.

Българските състезатели със синдром на Даун Емилиян Костадинов и Пламен Грозданов спечелиха два златни медала в многобоя по спортна гимнастика на турнира International Friendship в Осло, Норвегия. Състезанието е важен етап от подготовката за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София през 2026 година. Посланици на шампионата са Карлос Насар и Григор Димитров.

Проведохме интервю със световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

България претърпя тежко поражение с 0:4 от Испания в четвъртия си квалификационен мач от група Е и отпадна от надпреварата за Мондиал 2026. Тимът остава на последно място в класирането с 0 точки и 16 допуснати гола. Испания оглавява групата с 12 точки, а Турция е втора след победа над Грузия.

Англия стана първият европейски отбор, който си гарантира място на Мондиала, побеждавайки Латвия с 5:0. Още пет отбора си осигуриха място за Световното първенство: Сенегал, Кот д'Ивоар и Република Южна Африка от зона Африка; Катар и Саудитска Арабия от зона Азия.

Олимпиакос, с българския национал Александър Везенков, загуби със 78:82 от Анадолу Ефес в четвъртия кръг на Евролигата. Везенков записа 12 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 30 минути игра.

