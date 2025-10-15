БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 01:37 мин.

Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Директорът на болницата е разпоредил вътрешна проверка

две деца възрастен изгаряния очите заради лампа инфекциозна болница софия
Две деца и възрастен са с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София. За това сигнализира майката на едно от децата.

Според нея лампата е работила няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, докато в помещението има хора.

За "По света и у нас" директорът на Инфекциозна болница Тома Томов заяви, че още вчера е започнала вътрешна проверка. Той е изискал писмени обяснения от дежурните екипи втора смяна и нощна смяна.

Здравният министър също разпореди проверка.

Висока температура и положителен тест за COVID-19 са причината Диана и 5-месечната й дъщеря да постъпят в Инфекциозна болница. Първоначално са били настанени сами в стая, след това ги местят в друга с още две деца с COVID-19 и техните родители.

Диана Иванова, потърпевша:
Когато влязох в помещението ми направи впечатление, че лампите са пуснати навсякъде, беше обяд. Не се усъмних по никакъв начин, че в помещението има нещо, което би могло да застрашава по някакъв начин здравето ни.

През деня никой от медицинския персонал не казва нищо за лампата.

Диана Иванова, потърпевша:
Когато започна да се смрачава лампата е започнала по-силно да оказва влиянието си върху нас, чак тогава започнаха да се появяват симптомите. Аз започнах да имам проблеми със зрението, започна да се замъглява, много силно започнаха да ми сълзят очите. Бебетата започнаха да имат симптоми тип много силно сълзене на очите, които първоначалното си мислехме, че са заради ковид. След това те въобще не можеха да отварят очите си, имаше силно раздразнение, дискомфорт, плач.

Не получили преглед от лекар, но се появила първа реакция за светещата лампа.

Когато дойде медицинско лице и видя, че лампата е пусната, каза: това се случва доста често и след като майката, която беше до мен на легло, защото аз не съм била свидетел на пускането на лампата, каза, че санитар е пуснал преди моето настаняване, за да изчисти, те са опитаха да обвинят нас пациентите, защото казаха невъзможно е санитар да се оставил лампата.

За "По света и у нас" директорът на болницата Тома Томов заяви, че още вчера е започнала вътрешна проверка. Изискал е писмени обяснения от дежурните екипи, а ако има нарушения, със сигурност ще има и наказани. Томов обясни, че ултравиолетовите лампи трябва да се включват само, когато в стаята няма пациенти. А след като не били прегледани от офталмолог, Диана и детето й решили да си тръгнат и да потърсят специалист в Александровска.

Диана Иванова, потърпевша:
Казах, моля ви дайте ми декларацията, тръгвам си, искам да потърся офталмолог, след като такъв не може да ни бъде предоставен тук, въпреки че лампата е изцяло лекарска грешка, грешка от страна на болницата, когато ни донесоха документите лекар каза директно, че ако сега разпишем и положението се влоши, няма да можем да се върнем обратно в болницата.

Томов заяви, че отказът на лечение също е обект на проверка. Министърът на здравеопазването разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която да установи всички факти и обстоятелства.

При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции. Той е изисквал незабавен доклад от директора на болницата.

От агенция "Медицински надзор" заявиха, че вече тече проверка по случая.

