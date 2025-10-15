Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Снимка: БТА
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си с ковчег пред Министерството на здравеопазването в София.

Снимки: Альоша Шаламанов и БТА

Медиците протестират за пореден път с искане за достойно заплащане и по-добри условия на труд. Те настояват за стартова заплата в размер на 150% от средното брутно възнаграждение. Шест месеца след началото на протестите - исканията на медиците не са изпълнени.

Бави се и приемането на законовите промени, които биха довели до увеличение на заплатите на лекарите специализанти. Те трябваше да бъдат разгледани от парламентарната здравна комисия миналата седмица, но заседанието беше отменено. Ново до края на тази седмица не е предвидено.

Младите медици обаче не искат заплатите им да зависят от подписването на Колективен трудов договор, както предлагат депутатите.

Протестиращите заявиха, че се замислят дали да останат да практикуват в България.

#София #млади лекари #Министерство на здравеопазването #протест

