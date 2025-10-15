БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй"

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ядрените блокове 5-и и 6-и в АЕЦ "Козлодуй" ще могат да работят още 22 и 26 години съответно, при изпълнение на определени критерии, показват данните на Агенцията за ядрено регулиране. Централата изпълнява специален план, за да гарантира работата на блоковете, които произвеждат над една трета от тока в страната. Успоредно с това върви и подготовка за изграждане на новите 7-и и 8-и блок, но все още няма необходимия персонал за тях.

Според последния доклад за оценка на остатъчния ресурс на двата работещи блока в АЕЦ "Козлодуй", те ще могат успешно да осигуряват ток над 20 години.

Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране: "Пети блок има доказан ресурс до 47-а година, разбира се при изпълнение на определени условия, за шести блок е 2051 година пак при същите условия."

Централата е поела ангажимент за модернизация на част от системите и оборудването си като изпълнява до този момент заложения план. Дъщерното ѝ дружество АЕЦ "Козлодуй Нови мощности" се очаква до края на месеца да получи разрешение за избор на площадка за блок 8, който ще бъде до блок 7 по план.

Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране: "Документите бяха прегледани от нашите инспектори. Становищата и на двете дирекции, които се занимават с лицензирането на блока са положителни."

Самият седми блок вече има одобрена площадка, но все още от компанията не са подали искане за разрешение за проектиране. За да получи такова, дружеството трябва да каже какво точно ще представлява проектът, по какъв стандарт ще бъде направено проектирането и да докаже дали разполага с необходимите хора.

Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране: "Независимо от това, проблемът с кадрите продължава да стои, независимо, че започна неговото разрешаване."

След няколкогодишно забавяне е на път да бъде завършено и пуснато в експлоатация до една- две години и новото национално хранилище за ниско и средноактивни ядрени отпадъци в Козлодуй. Ако бъдат изпълнени всичките му три етапа, то ще може да поеме и отпадъците от бъдещите блокове на централата.

Дилян Петров, изп. директор на ДПРАО: "Сроковете за подписване на акт 15 са края на март и те са окончателни, имаме тристранно споразумение с изпълнителя, с надзора и банката."

Цената на хранилището е достигнала от 71 млн. до 75 млн. евро като парите са осигурени от "Международен фонд Козлодуй". До момента в двата основни фонда - за радиоактивни отпадъци и за извеждане от експлоатация - са натрупани над 3 млрд. лева като голяма част от тях ще бъдат използвани един ден за затварянето и извеждането на пети и шести блок от експлоатация.

Елисавета Младенова, зам.- изпълнителен директор на Държавното предприятия за Радиоактивни отпадъци: "Акумулираните средства във фонд "Радиоактивни отпадъци" и във фонд "Извеждане" са - във фонд "Радиоактивни отпадъци" 459 млн. , а във фонд "Извеждане" са около 2,6 млрд. лева."

От Държавното предприятия за радиоактивни отпадъци до този момент са използвали от фондовете 860 млн. евро.

#пети и шести блок #над 20 години # АЕЦ "Козлодуй" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
4
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Технологии

Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места
Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места
ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро
Чете се за: 01:50 мин.
Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност
Чете се за: 02:45 мин.
LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони
Чете се за: 01:50 мин.
Технологични войни и стари вражди: Мъск иска да купи ChatGPT Технологични войни и стари вражди: Мъск иска да купи ChatGPT
Чете се за: 00:50 мин.
Бъдещето на AI и българският принос: Желязков пристигна в Париж за среща на лидерите на ЕС Бъдещето на AI и българският принос: Желязков пристигна в Париж за среща на лидерите на ЕС
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ