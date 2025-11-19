Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния

Размерите на загубите се мерят между 5 и 15 милиарда на час. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Ангел Сираков - експерт по киберсигурност.

"Много е трудно да се прецени, но огромните услуги, които са заложени в облачната инфраструктура, включват сайтове за продаване, примерно "Amazon", "Shopify", сайтове, които се използват ежедневно в бизнеса, например Canva. Проблемът при ефективната киберсигурност и управлението на риска е, че колкото повече резервни варианти са заложени, толкова повече се оскъпява самата услуга за бизнеса и оттам на крайния клиент. По принцип това, което бизнесите трябва да направят, е те трябва да имат ефективен план за управление на инциденти", коментира експертът.

Той обясни и защо се е случил глобалният срив.

"Аз бих казал, че има няколко гледни точки за срива вчера. От гледна точка на бизнеса - това е голям проблем. В нашата индустрия - киберсигурност и информационна сигурност - това е огромна част от планирането на бизнеса, която се нарича менажиране на риск, както и оценка на риск от използването на трети страни, какъвто в случая е "Cloudflare". Но за да въведем по-широката публика към проблема, бих казал, че проблемът е един, който в случая се прояви чрез грешка в конфигурационен файл, но причините за това да се случи са много. И начините, по които бизнесът трябва да се предпази, са по-скоро стратегически и бизнес, а не технически. Реалната причина, която е конфигурационният файл, е просто ефект от нашата висока зависимост към така наречените големи или по-технически хиперскейлъри, като "Amazon", както се случи преди няколко седмици, и като "Cloudflare", който управлява 20% от интернет трафика в света." "Причината да се случи, в много кратък детайл е, че при един ъпдейт техническият екип на "Cloudflare" пропуска това, че файлове, които са създадени от бот-система, преминават един определен размер на файла и оттам нататък, той не може правилно да менажира трафика, което е основната функция на "Cloudflare" в случая. Нарича се, терминът е на английски, нямаме български термин, нарича се Content Delivery Network и той позволява ние толкова бързо да си рефрешваме сайтовете поради сървърите на "Cloudflare", които се намират в различни геолокации на планетата."

