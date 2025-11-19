БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Експерт: Между 5 и 15 млрд. на час са загубите при интернет срив като вчерашния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Размерите на загубите се мерят между 5 и 15 милиарда на час. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Ангел Сираков - експерт по киберсигурност.

"Много е трудно да се прецени, но огромните услуги, които са заложени в облачната инфраструктура, включват сайтове за продаване, примерно "Amazon", "Shopify", сайтове, които се използват ежедневно в бизнеса, например Canva. Проблемът при ефективната киберсигурност и управлението на риска е, че колкото повече резервни варианти са заложени, толкова повече се оскъпява самата услуга за бизнеса и оттам на крайния клиент. По принцип това, което бизнесите трябва да направят, е те трябва да имат ефективен план за управление на инциденти", коментира експертът.

Той обясни и защо се е случил глобалният срив.

"Аз бих казал, че има няколко гледни точки за срива вчера. От гледна точка на бизнеса - това е голям проблем. В нашата индустрия - киберсигурност и информационна сигурност - това е огромна част от планирането на бизнеса, която се нарича менажиране на риск, както и оценка на риск от използването на трети страни, какъвто в случая е "Cloudflare". Но за да въведем по-широката публика към проблема, бих казал, че проблемът е един, който в случая се прояви чрез грешка в конфигурационен файл, но причините за това да се случи са много. И начините, по които бизнесът трябва да се предпази, са по-скоро стратегически и бизнес, а не технически. Реалната причина, която е конфигурационният файл, е просто ефект от нашата висока зависимост към така наречените големи или по-технически хиперскейлъри, като "Amazon", както се случи преди няколко седмици, и като "Cloudflare", който управлява 20% от интернет трафика в света."

"Причината да се случи, в много кратък детайл е, че при един ъпдейт техническият екип на "Cloudflare" пропуска това, че файлове, които са създадени от бот-система, преминават един определен размер на файла и оттам нататък, той не може правилно да менажира трафика, което е основната функция на "Cloudflare" в случая. Нарича се, терминът е на английски, нямаме български термин, нарича се Content Delivery Network и той позволява ние толкова бързо да си рефрешваме сайтовете поради сървърите на "Cloudflare", които се намират в различни геолокации на планетата."

Вижте целия разговор във видеото

#глобален интернет срив #проблеми #загуби #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
4
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
5
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
6
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Технологии

Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй" Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:52 мин.
Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места Възроден от пепелта: Заводът за стъкло в Плевен с ново бъдеще, разкриват се още 150 работни места
19660
Чете се за: 10:47 мин.
ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро ЕК глоби Apple и Meta съответно с 500 и 200 милиона евро
Чете се за: 01:50 мин.
Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност
Чете се за: 02:45 мин.
LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Руски атаки убиха 32-ма души в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Американският Конгрес одобри да бъдат разсекретени всички документи...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ