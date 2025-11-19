Американският Конгрес одобри да бъдат разсекретени всички документи по аферата "Епстийн"

Американският Конгрес одобри да бъдат разсекретени файловете "Епстийн".

В Камарата на представителите законопроектът мина само с 1 глас "против" и 427 "за". Сенатът използва специална процедура на приемане без гласуване.

Заповедта задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, като това да стане без редакции. Гласуването идва след като президента Доналд Тръмп промени позицията си под публичния натиск. Заповедта не се нуждаеше от гласуване в Конгреса - американският президент има властта сам да поиска разсекретяването.