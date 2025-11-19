Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер

Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви.

Атаката се случи в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда. Тел Авив твърди, че целта е била тренировъчен лагер на Хамас, откъдето са подготвяни атаки срещу Израел.

В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан. Израелската армия продължава да нанася удари в страната, въпреки крехкото споразумение за прекратяване на огъня с групировката "Хизбула".

Израел обвинява шиитското движение, че застрашава сигурността в региона.