Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер

Христо Ценов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тел Авив твърди, че целта е била тренировъчен лагер на Хамас

Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер
Снимка: АП/БТА
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви.

Атаката се случи в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда. Тел Авив твърди, че целта е била тренировъчен лагер на Хамас, откъдето са подготвяни атаки срещу Израел.

В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан. Израелската армия продължава да нанася удари в страната, въпреки крехкото споразумение за прекратяване на огъня с групировката "Хизбула".

Израел обвинява шиитското движение, че застрашава сигурността в региона.

