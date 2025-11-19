Филип Кръстев: Днес можем да бъдем щастливи и да забравим цялата тази година

Националът на България Филип Кръстев иска той и съотборниците му да забравят негативните моменти през годината, но да вземат поуки от слабите резултати.

В последния си мач за годината "лъвовете" победиха Грузия с 2:1 в мач от световните квалификации за Мондиала през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада.

"Такива победи са много важни, макар да завършихме, може би, исторически най-слабите ни квалификации за световно партньорство. Всяка една победа за националния отбор е много по-сладка, отколкото тези за клубния отбор. Днес можем да бъдем щастливи и да забравим цялата тази година. Да запомним важните неща - къде са ни грешките. Да запомним този лагер, защото мисля, че и с Турция показахме добра игра. Днес също постигнахме резултат, на базата на добрата игра. Нека да вземем този лагер като позитив и да надградим над него", сподели той в интервю за БНТ.

Според него отборът трябва да си поставя малки цели, преди да гледа цялостната картина.

"Има много сериозни неща, които трябва да се анализират. Чисто от спортно-техническа гледна точка съм сигурен, че треньорите ще се постараят да ни подготвят максимално. Ще имат достатъчно време да анализират мачовете. Най-важното е, че този лагер, за разлика от последните 4-5 лагера миналата година, играхме футбол и показахме добра игра. На този етап трябва да си поставяме едни малки цели и за нас тези малки цели ще са успех. За мен реалната цел е да играем добър футбол и да се опитваме да се противопоставяме на отборите", допълни полузащитникът.

Футболистът на Оксфорд Юнайтед вярва, че България може да спечели групата си в Лигата на нациите.

"Ако Господ е с нас, аз съм сигурен, че той ще е с нас, ние ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добри резултати. Ако всички сме сплотени, мисля, че ще постигнем по-хубави резултати и дано спечелим групата си в Лигата на нациите", добави халфът.

Вижте цялото интервю във видеото.