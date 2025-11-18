БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия

Милен Костов
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България победи Грузия с 2:1 в мач от последния 6-и кръг на световните квалификации за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. С победата "лъвовете" спечелиха първи точки в квалификационния цикъл и първи мач от 15.11.2024 година, когато победиха Люксембург с минималното 1:0 в мач от Лигата на нациите. "Трикольорите" прекъснаха серия от 6 поредни загуби и поредица от 10 мача без победа.

След 10 минути игра на Националния стадион "Васил Левски" Георги Русев откри резултата. Фланговият футболист засече със странична ножица центриране на Здравко Димитров. Така първият точен изстрел в срещата се превърна в гол. За Русев това е второ попадение с националната фланелка, след като се разписа за 2:2 преди две години при гостуването на Сърбия в Лесковац.

В 24-ата минута "трикольорите" удвоиха преднината си. Гиорги Мамардашвили изби удар на Здравко Димитров, но топката отиде на пътя на Филип Кръстев, който стреля от движение за 2:0.

Гостите можеха да намалят изоставането си в 36-ата минута. Капитанът Гурам Кашиа бе непокрит на задна греда, но не успя да прати топката в опразнената врата, макар да се намираше на сантиметри от голлинията.

След почивката възпитаниците на Вини Саньол бяха далеч по-активни в преден план. Грузинците отправиха 10 изстрела, 3 от които точни. Трудът им се отплати едва в 88-ата минута, когато Гиорги Квилитая свали на гърди центриране в наказателното поле. Топката отиде на пътя на Лука Лочошвил, който стреля в далечния ъгъл от вътрешността на вратарското поле.

България завършва на последното 4-о място в класирането на група Е с актив от 3 точки. Грузия остава на 3-ата позиция в подреждането със същия точков актив, но по-добра голова разлика.

#Национален отбор на Грузия по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

