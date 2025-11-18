БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров: Най-хубавото днес е победата

Чете се за: 01:40 мин.
Български футбол
Селекционерът на националния отбор по футбол похвали играчите си след успеха над Грузия.

Александър Димитров
Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров записа първа победа начело на тима. В последния квалификационен двубой за Мондиал 2026 „лъвовете“ се наложиха с 2:1 над Грузия. Ето какво каза Димитров пред БНТ минутки след последния съдийски сигнал на Националния стадион „Васил Левски“.

„Играчите заслужават, и те го имат, моето уважение. Стараха се, играха сплотено. Концентрирано, всеотдайно и се радвам, че тази игра и направеното от тях, даде резултат. Те го заслужават с работата, която показват от тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, коментира Димитров пред БНТ.

„Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен съперник, участник на последното европейско първенство. Една от задачите беше да не получаваме гол, радвам се, че накрая всичко свърши добре“, добави специалистът.

„Тази реакция я видяхме в първия мач срещу Турция, когато изравнихме веднага след като ни поведоха. Познавам играчите, знам какво могат и като характер и манталитет. Най-хубавото днес е победата“, категоричен бе селекционерът.

„Атаката? Гледаме да правим и да създаваме ядро, контузиите промениха някои неща, не сме си правили експерименти“, завърши специалистът.

Свързани статии:

България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.
Чете се за: 02:17 мин.
Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия.
#Световни квалификации по футбол в зона Европа # Александър Димитров #Национален отбор на България по футбол

