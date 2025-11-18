Александър Димитров: Най-хубавото днес е победата

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров записа първа победа начело на тима. В последния квалификационен двубой за Мондиал 2026 „лъвовете“ се наложиха с 2:1 над Грузия. Ето какво каза Димитров пред БНТ минутки след последния съдийски сигнал на Националния стадион „Васил Левски“.

„Играчите заслужават, и те го имат, моето уважение. Стараха се, играха сплотено. Концентрирано, всеотдайно и се радвам, че тази игра и направеното от тях, даде резултат. Те го заслужават с работата, която показват от тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, коментира Димитров пред БНТ.

„Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен съперник, участник на последното европейско първенство. Една от задачите беше да не получаваме гол, радвам се, че накрая всичко свърши добре“, добави специалистът.

„Тази реакция я видяхме в първия мач срещу Турция, когато изравнихме веднага след като ни поведоха. Познавам играчите, знам какво могат и като характер и манталитет. Най-хубавото днес е победата“, категоричен бе селекционерът.

„Атаката? Гледаме да правим и да създаваме ядро, контузиите промениха някои неща, не сме си правили експерименти“, завърши специалистът.



Подробности вижте във видеото!