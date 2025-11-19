Георги Русев: Победата не означава нищо, трябва да сме здраво стъпили на земята

Георги Русев изигра нов силен мач с националната фланелка и отбеляза първия гол, при това изключително красив, при победата с 2:1 над Грузия. След срещата бързоногият нападател сподели пред БНТ впечатленията си от двубоя.

„Нещо много специално за мен, не ми е първия гол, втори ми е, надявам се да имам още много и все да са красиви като този. Атаката беше красива като цяло“, каза Русев на въпрос за откриващото попадение в срещата. „Трябва да сме здраво стъпили на земята, това не означава нищо, всеки може да запише победа, постоянството и добрата игра ще носят повече победи. Винаги е приятно, когато победиш“, категоричен е Русев.

Той сподели и защо националите играха по-дефанзивно след почивката.

„Отдавна не сме водили 2:0 и то на силен отбор като Грузия. Второто полувреме взехме стъпка назад, нормално - 2:0 е добра преднина. Накрая можеше и да съжаляваме“, каза нападателят.

Той коментира и какво трябва да се подобри в играта на тима ни.

„Ако е само едно нещо щеше да е прекалено лесно, много неща трябва да подобряваме, във всеки един аспект. Другите отбори налагат собствени кадри, продават играчи в топ първенства, виждате къде играят грузинските футболисти. Когато достигнем до това ниво ще можем да се борим с най-добрите“, завърши Русев.

Цялото интервю с футболиста на ЦСКА 1948 вижте във видеото!