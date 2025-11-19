Георги Иванов: Очаквам 2026-а година да бъде доста сериозна за развитието на българския футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов е обнадежден, че през идната 2026 г. българският футбол ще подобри нивото си.

Бившият футболен национал проследи на живо победата на България над Грузия с 2:1 в световните квалификации.

"Българският футбол има бъдеще. С правителството ще направим стратегия, която ще стане след години, а не веднага. Преди да вкараме правилото за четирима българи, преди това то беше за един. Никой не очакваше, че четирима българи задължително ще играят в българското първенство. Когато паднахме четири мача с националния отбор, започнаха да питат, защо не са 7. Всичко става крачка по крачка, лека по лека", сподели той в интервю за БНТ.

Според него собствениците на футболни клубове са основните виновници в държавата да има професионален футбол, защото през последните 20 години правителството не е помагало за развитието на спорта.

"Нещата, които сме структурирали, които сме направили като стратегия, те не могат да стават на веднага. Ние имаме план как да се развиваме. Очаквам 2026-а година да бъде доста сериозна за развитието на българския футбол, предвид правителството. Имаме разговори, как трябва да се структурират нещата във футбола в България. В последните 20 години, футболът беше оставен на самотек. Всеки правеше това, което си иска. Нямаше пари във футболните клубове. Благодарим на собствениците на клубовете, заради които има професионален футбол. Иначе, нашият футбол е почти на аматьорско ниво. От 500 клуба, имаме 470, които са аматьорски. По никакъв начин, държавата не помага за развитието на футбола. Всички хора трябва да го знаят", допълни Иванов.

Вижте цялото интервю във видеото.