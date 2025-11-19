БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Здравко Димитров: Лека-полека нещата ще се получават по-добре

Чете се за: 01:15 мин.
Български футбол
Нападателят не скри задоволството си след успеха над Грузия в световна квалификация.

Здравко Димитров
Здравко Димитров изигра силен мач и беше в основната и на двата гола за България при победата с 2:1 над Грузия в световна квалификация. Ето какво каза нападателят пред камерата на БНТ след последния съдийски сигнал.

„Много е хубаво чувството когато победиш пред наша публика. Всички дадохме максимума от себе си. Аз в 60-ата минута не можех да ходя, дадох всичко от себе си. Това е пътят, да се разчита на млади момчета и на хора, които милеят за България. Лека-полека вярвам, че нещата ще се получават по-добре“, коментира Димитров.

Той сподели и мнението си за партньорството с Георги Русев в атака.

„С Турция опитахме пак, но Георги уцели греда, после вратарят му спаси удар. Имаме химия от едно време, ние сме близки като цяло. Радвам се, че помагаме на отбора и побеждаваме“, добави нападателят.

Цялото интервю вижте във видеото!

България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.
Чете се за: 02:17 мин.
Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
Световна квалификация: България - Грузия (ГАЛЕРИЯ)
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия.
#Европейски квалификации за Мондиал 2026 #Национален отбор на България по футбол #здравко димитров

