Здравко Димитров: Лека-полека нещата ще се получават по-добре

Здравко Димитров изигра силен мач и беше в основната и на двата гола за България при победата с 2:1 над Грузия в световна квалификация. Ето какво каза нападателят пред камерата на БНТ след последния съдийски сигнал.

„Много е хубаво чувството когато победиш пред наша публика. Всички дадохме максимума от себе си. Аз в 60-ата минута не можех да ходя, дадох всичко от себе си. Това е пътят, да се разчита на млади момчета и на хора, които милеят за България. Лека-полека вярвам, че нещата ще се получават по-добре“, коментира Димитров.

Той сподели и мнението си за партньорството с Георги Русев в атака.

„С Турция опитахме пак, но Георги уцели греда, после вратарят му спаси удар. Имаме химия от едно време, ние сме близки като цяло. Радвам се, че помагаме на отбора и побеждаваме“, добави нападателят.

