Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Хелзинкският комитет наблюдава процеса и настоява за публично, справедливо и безпристрастно производство

Днес в Скопие започва съдебният процес за трагичния пожар от 16 март тази година в дискотеката „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 млади хора.

Държавният обвинител Люпчо Коцевски заяви, че прокуратурата е напълно подготвена, като по делото работят около 15 прокурори. Паралелно продължава и разследването срещу служители на Управлението за обществени приходи.

Хелзинкският комитет наблюдава процеса и настоява за публично, справедливо и безпристрастно производство и пълна отговорност за всички, допринесли за трагедията.

Сред установените нарушения са запечатани прозорци, липса на система за отвеждане на дим, неработещи вентилатори и липса на строителен контрол повече от 13 години.

