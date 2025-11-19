Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани

Днес в Скопие започва съдебният процес за трагичния пожар от 16 март тази година в дискотеката „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 млади хора.



Държавният обвинител Люпчо Коцевски заяви, че прокуратурата е напълно подготвена, като по делото работят около 15 прокурори. Паралелно продължава и разследването срещу служители на Управлението за обществени приходи.

Хелзинкският комитет наблюдава процеса и настоява за публично, справедливо и безпристрастно производство и пълна отговорност за всички, допринесли за трагедията.

Сред установените нарушения са запечатани прозорци, липса на система за отвеждане на дим, неработещи вентилатори и липса на строителен контрол повече от 13 години.