Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?

Изкуственият интелект вече отнема работни места, намаляват и работодателите, които предлагат трудова заетост от вкъщи.

Това са малка част от заключенията на проведения в София кариерен технически форум. На него 23 компании предлагаха работни места на желаещите в сферата на високите технологии, IT сферата и индустрията.

Според вицепремиерa Tомислав Дончев, който отказа да отговаря на политически въпроси, държавата е голям длъжник на индустрията и трябва да се работи все повече, за да се създадат не само кадри за нея, но и условия за привличане на инвеститорите.

Над 1000 души преминаха днес през техническия форум на кариерата. Константин учи информационни технологии и иска да работи по специалността си. Въпреки сериозния недостиг на кадри като цяло, не се оказва лесно да си намери работа заради изкуствения интелект.

Константин - студент по "Информационни технологии":

Дошъл съм с нагласата да си намеря стажантската програма, в някоя компания която се занимава с този тип неща като цяло. Много трудно се намира когато си нов в тази сфера, защото е на нива. Когато си на първото ниво, то се води Джуниър, много малко AI компании си търсят джуниъри вече понеже изкуственият интелект загуби тези места.

Първоначална работа, за да имат старт търсят и останалите посетители.

Димитър Зарков - студент по "Киберсигурност и електронно управление":

Киберсигурност и електронно управление сме тримата, търсим си работа. Втора година сме вече в УНСС. Има доста опции бих казал.

Инженерните специалности у нас не подготвят достатъчно кадри за нуждите на бранша, коментира и вицепремиерът Томислав Дончев, който откри форума.

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа:

Пазарът на труда е голямата болка и голямата тема, въпреки че индустрията се качва на ново технологично ниво. Това е един от факторите, който има опасност да спъне икономическото ни развитие в следващите години.

По думите на вицепремиера, държавата е длъжник на индустрията заради малкото внимание, което отделя на бранша.

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа:

В парламента се говори за всички останали сектори на икономиката като търговията, земеделието, за туризма, в което няма нищо лошо, но никой не говори за индустрията. Индустрията е най-непознатият дял от българската икономика. Ако питате повечето българи ще ви обяснят, че в България нищо не се произвежда.

Оказва се обаче, че това съвсем не е така и индустрията се нужда от хора.

Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика:

Търсят се инженерни специалности, търсят се все още IT специалисти, софтуерни инженери, но също така на практика няма сектор в страната, който да не се нуждае от хора без значение каква е квалификацията. Нашата основна работа най-вече чрез Aгенцията по заетостта е да ги мотивираме за активно поведение, тоест да започнат да търсят работа.

От Министерството на труда отчитат, че работните заплати в някои сектори у нас са настигнали западните. Такъв е строителството. Разминаване между очакванията на работодатели и работници обаче има.



Светлозар Петров, специалист по човешки ресурси: По време на ковид щастливо живеехме с хоумофисите. Напоследък предложенията за хоумофис изцяло намаляват. Има повече хибридна работа - няколко дни вкъщи, няколко дни в офиса.

И на фона на ниската безработица у нас и недостига на кадри, извън пазара на труда остават около 900 хиляди души.

Предстои да се проведат още два подобни форума - в Пловдив и в Габрово.