Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Няма обещание за ракети "Томахоук" за Украйна

Доналд Тръмп Володимир Зеленски
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп отклони снощи искането на украинския си колега Володимир Зеленски да получи далекобойни ракети "Томахоук".

Вместо върху ракетите Тръмп изглеждаше фокусиран върху подготвяната среща с Владимир Путин в Будапеща в следващите две седмици.

Без обещание за ракети "Томахоук" - така си тръгна украинският президент Володимир Зеленски след срещата с американския президент. Още в началото на разговорите Доналд Тръмп потвърди, че темата е на масата, но предупреди, че това може да доведе до значителна ескалация на конфликта. И беше видимо по-уклончив.

"Това е едно от нещата за които ще говорим. Да се надяваме, че няма да имат нужда от тях. Да се надяваме, че ще можем да приключим войната без да мислим за "Томахоук", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Промяната в позицията на Тръмп идва след разговора му по телефона с руския президент Владимир Путин в четвъртък.

Двамата се разбраха да се срещнат скоро в Будапеща и вниманието на Тръмп вече изглежда насочено към предстоящите разговори и възможността за постигане на пробив към примирие.

След срещата със Зеленски Тръмп призова двете страни с пост в Truth social да "спрат убийствата и да сключат сделка." На пристигане във Флорида той отново коментира пред журналисти.

"По мое мнение, те трябва да прекратят войната незабавно. Трябва да спрат до линията на фронта, където и да е. В противен случай, нещата стават твърде сложни", коментира Доналд Тръмп.

Зеленски поиска далекобойните ракети като средство за натиск върху Русия във войната. Пред журналисти след срещата той коментира, че диалогът по темата не е прекратен. Oбаче отказа коментар какво точно са си казали с Тръмп.

"Решихме да не коментираме това, защото Съединените щати не искат ескалация. Така че няма да отговарям на такива въпроси", каза още украинският президент Володимир Зеленски.

По повод престоящата среща в Будапеща и изразеното намерение на Тръмп по време на разговорите с Путин да "поддържа връзка и с президента Зеленски", украинският президент повтори, че е готов на разговори във всякакъв формат.

Наблюдатели обаче не изключиха възможността чрез новата среща Путин само да се опитва да печели време.

Макс Бергман, експерт по Русия в Центъра за стратегически и международни изследвания, коментира пред Ройтерс, че действията на Путин изглежда са целели да намалят вероятността Вашингтон да даде крилати ракети на Киев, както и стана.

#ракети "Томахоук" #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски

